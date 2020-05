L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Consiglio federale odierno. Potrebbe arrivare lo stop definitivo ai campionati dilettantistici e l’intenzione della Lega è quella di garantire il merito sportivo delle partecipanti ai nove gironi e i rosa, capolista dalla prima all’ultima giornata del campionato, non sembrano correre rischi. Si discuterà anche della questione ripescaggi. La Lega Pro vorrebbe il blocco, ma la proposta verrà messa ai voti. Si avvicina la promozione del Palermo in Serie C.