L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rebus allenatore del Palermo. Il club aveva puntato su Caserta, consapevole del fatto che avesse una clausola liberatoria dalla Juve Stabia. La sua posizione è diventata scomoda, al punto che l’ex rosa non ha fatto valere il suo diritto. Il Palermo è rimasto sorpreso, Caserta resta il preferito ma adesso si tengono d’occhio anche altri profili, tra cui Pecchia. Per evitare errori di “zampariniana” memoria, sarebbe un bene che la squadra venisse costruita assieme all’allenatore. Non farlo, non sarebbe un bel segnale per il prescelto.