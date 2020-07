L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla concessione del “Barbera”. Oggi, i vertici rosanero hanno in programma un incontro con la settima commissione consiliare. Incalzato dalle domande dei consiglieri, l’assessore al Bilancio Roberto D’Agostino ha parlato anche della possibilità di intraprendere azioni legali in caso di mancata intesa sul canone relativo all’utilizzo dell’impianto nella scorsa stagione, fissato a 315 mila euro.

Sul perché il Comune non abbia chiesto alla società il pagamento di questa somma, l’assessore D’Agostino ha fatto riferimento a non precisate spese sostenute dal «nuovo» Palermo, tali da compensare la tariffa. Domani è previsto un ulteriore incontro tra la dirigenza del club e i capigruppo del consiglio comunale. Per il Palermo, la perizia che ha portato alla cifra di 341.150 euro non tiene conto del fatto che lo stadio non ha un valore commerciale come un normale immobile.