L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Testa alla sfida col Chievo per centrare il nono risultato utile consecutivo. Il rendimento fa ben sperare per la volata salvezza. Se i granata dovessero mantenere questi ritmi anche nelle rimanenti partite che mancano fino alla fine, la salvezza non sarebbe più un miraggio. Tra 43 e 44 punti ci dovrebbe essere, infatti, la quota per raggiungere i play-out anche se il calendario dei granata non è proprio agevole.