L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle due squadre messinesi. A giorni Pietro Sciotto ufficializzerà la propria decisione in merito al futuro dell’ACR Messina. Sul fronte investitori, il quadro si è ristretto al gruppo salernitano sponsorizzato da Angelo Fabiani, DS della promozione in Serie A del Messina nel 2004, e nel quale non dovrebbe esserci (almeno ufficialmente) Claudio Lotito. Domani, l’FC Messina comunicherà i propri piani in conferenza stampa, svelando l’organigramma societario