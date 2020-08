L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo. Sembra che ci siano tutti i presupposti per far partire il piano di spazzamento, ma vigili urbani e dipendenti dell’Amat sono in ferie. Manca il personale che dovrebbe intervenire per multare e togliere immediatamente le macchine che intralciano il “prelievo” di sporcizia tra asfalto e marciapiede.