L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos nell’isola di via Maqueda, sempre meno pedonale e sempre più caotica. Per alcuni ciclisti i pedoni si trasformano in birilli da evitare. Si assiste ad un paradosso: un’isola pedonale dove, tra bancarelle di ambulanti, biciclette e monopattini, c’è sempre meno spazio…per i pedoni.

La polizia municipale ha disposto a partire da questo fine settimana un incremento dei controlli lungo gli assi pedonali del centro.