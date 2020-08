L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Marconi a Palermo.

L’ex Monza va a puntellare un reparto già abbastanza ricco di scelte nel ruolo. Ha vinto due volte il campionato di C, anche se l’impronta più importante è quella nella promozione conquistata con la Cremonese nel 2016-17, in virtù delle 37 presenze tutte da titolare. «La piazza è bella calda sono venuto a giocare contro al Barbera e so quello che può dare questo pubblico -ha detto a Ilovepalermocalcio -.

Il girone del Sud non lo sconosco, ma conosco la Lega Pro: ci vuole cattiveria, agonismo, gruppo sano e puntualità. Appena mi si è presentata l’offerta del Palermo non ho dovuto pensarci più ditanto, il nome e il blasone dicono tutto».