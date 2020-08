L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. L’arrivo di Luca Rizzo adesso è un giallo. Il club rosanero ha raggiunto l’accordo con l’entourage del difensore, ma non ha sbloccato definitivamente il suo arrivo. L’arrivo di Marconi lascia presupporre lo spostamento di Crivello a sinistra.

Se dovesse arrivare anche un terzino che scende dalla Serie B, come Rizzo, è lecito pensare che per Crivello ci sarebbe da sgomitare sia per una maglia da centrare che da quarto a sinistra. Se nelle prossime ore la trattativa per Rizzo non dovesse andare in porto vorrebbe dire che è prevalsa la volontà di non aumentare troppo la concorrenza nel reparto.