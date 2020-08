Gazzetta dello Sport: "Nel Catania di Raffaele c’è spazio per Pecorino e Distefano"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania e sui ritorni degli attaccanti Pecorino e Distefano. Il primo è il giocatore più atteso dai tifosi, dopo aver fatto faville nella Primavera del Milan «Torno a Catania con grande motivazione, sono felice di indossare la casacca rossazzurra dopo l’esordio in C, che risale al 7 aprile scorso, prima di andare al Milan. Quel match contro il Bisceglie, al Massimino, mi ha regalato un’emozione incredibile. Non vedo l’ora di tornare nello stadio che

amo».