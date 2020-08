L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nello Musumeci, governatore della Sicilia

«I nostri operatori sanitari – dice Musumeci – mi hanno informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19. È l’ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l’atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo stato d’emergenza per quell’isoletta. Se avessi l’autorità per farlo io chiuderei i porti. Ciò non significa non dover approntare la necessaria assistenza ma che va fatto tenendo conto della tutela dei siciliani».