L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo ciclo di tamponi a cui si sottoporrà il Palermo.

Dopo il derby col Catania ci sarà la trasferta contro la Juve Stabia. I





Per la sfida in terra campana il Palermo ha ottenuto il cambio di orario: si giocherà alle 15, non più alle 20:45.