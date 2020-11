L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui positivi al Covid-19 nel Palermo.

Si riducono le chance di recuperarli in vista del derby contro il Catania. Rosa dunque in campo ancora senza Luperini, Lancini, Somma, Santana e Marong, che devono completare le visite mediche per poter essere

nuovamente aggregati alla prima squadra.





Fallani, Martin, Silipo e Floriano sono tornati a disposizione.