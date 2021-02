L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla tragica scomparsa della 16enne Andreea Romanasu.

Nata in Romania, abitava con i genitori ad Altavilla Milicia. E’ morta a soli sedici anni in un incidente avvenuto in via Pecoraino, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Forum. Frequentava il liceo classico Scaduto di Bagheria.





In quella vettura erano in quattro. Hanno urtato più volte il guardrail, con la ragazza che purtroppo è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto.