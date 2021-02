L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Da oggi anche la Sardegna tornerà gialla. Inizierà anche il lockdown in Alto Adige, deciso per tre settimane dalle autorità locali, così come in provincia di Perugia e in alcuni comuni del ternano e abruzzesi. Puglia, Sicilia e parte dell’Umbria resteranno arancioni.





Sul fronte vaccini l’obiettivo è immunizzare 4 milioni e mezzo di persone entro fine aprile. A marzo si prevede che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) dia via libera al vaccino della statunitense Johnson&Johnson, monodose, quindi più facile da conservare e da somministrare: l’Italia ne aveva opzionate inizialmente decine di milioni di dosi.