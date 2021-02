L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme rifiuti a Palermo.

I lavoratori Rap da qualche giorno non accettano di svolgere lavoro in regime di straordinario. Peppe Norata spiega «Io non sono nelle condizioni di gestire una crisi che non dipende da problemi tecnici, ma da rivendicazioni sindacali la cui soluzione – spiega Norata – è di pertinenza del socio unico. Il sindaco ci sta mettendo tutto il suo impegno in questa partita e sta ascoltando le parti con grande attenzione. Siamo costantemente in contatto con tutti gli attori della gestione del ciclo dei rifiuti e qualche risultato cominciamo a vederlo».





Si sono verificati anche accumuli a Villagrazia, zona Oreto, Bonagia, al Villaggio Santa Rosalia.