L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Palermo. L’intenzione della società è di puntellare anche la difesa.

L’ultimo nome accostato al club siciliano è quello di Giovanni Zaro, centrale classe 1994 del Modena. Per gli esterni gli obiettivi restano Garufo e Liviero. Per l’attacco, Giacomelli, in scadenza di contratto col Vicenza, potrebbe rinnovare a breve col club veneto, neopromosso in Serie B.

Corazza della Reggina e Brighenti del Monza sempre in cima alla lista, seguiti da Caturano della Virtus Entella, Di Piazza del Catanzaro e Gliozzi del Sassuolo.

A centrocampo occhi puntati sempre su De Rose della Reggina e Cinelli del Vicenza come possibili profili di esperienza.

Biondi del Catania resta un obiettivo Il tempo, al Palermo, non manca di certo – conclude il quotidiano -.