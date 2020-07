L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’ennesimo rinvio per la convenzione dello stadio Barbera. Oggi ci sarà la conferenza dei capigruppo, una tappa intermedia prima dell’ultimo passo, quello della convocazione del consiglio comunale, che sarà chiamato ad approvare la convenzione della durata di sei anni.Il nodo rimane sempre quello dei 341.150 euro di canone annuo – scrive il quotidiano -, cifra ritenuta spropositata dal Palermo, ma che non può essere modificata essendo stata stabilita da una commissione tecnica di valutazione. Per alleggerire il «peso» dellatariffa sono al vaglio diverse ipotesi.