L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del gruppo dei partenti per il ritiro del Palermo a Petralia che dovrebbe aggirarsi intorno alle dieci unità. Ci dovrebbe essere anche Lucca tra i volti noti. Per gli altri under, dipenderà tutto dal nulla osta atteso dalle loro società di provenienza: Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Silipo sono in attesa del via libera per tornare in Sicilia e a Petralia dovrebbero esserci, mentre per Felici dipenderà tutto dalla salvezza del Lecce in Serie A – conclude il quotidiano -.