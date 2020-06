L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla di mercatini senza controllo a Palermo. Ieri la temperatura della tensione si è impennata in via Galilei. Una miccia – scrive il quotidiano -, ha fatto scattare lo scontro tra alcuni ambulanti e la polizia municipale è dovuta intervenire. Il sindaco Orlando, ha affermato che se la cosa dovesse accadere nuovamente, è pronto a richiudere i nuovo i mercatini togliendo le licenze a chi non si dimostrerà responsabile.