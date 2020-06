L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla dei cittadini che ieri sono scesi in piazza a Palermo per ribadire il no alla sperimentazione 5g, definita «una sperimentazione sulla pelle delle persone». Un centinaio di attivisti al Politeama, muniti di cartelli e volantini informativi sulla tecnologia di quinta generazione della telefonia mobile, hanno manifestato. Della questione ha parlato anche la consigliera comunale Udc Sabrina Figuccia, presente anche lei al presidio. «Non è vero come dice Orlando che lui non può fare nulla, ci sono già 400 amministrazioni che hanno fatto ordinanze per bloccare il 5G», dice Figuccia.