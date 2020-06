L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei dati raccolti dall’Inps nelle ultime ore. Circa 15 miliardi di euro per 11 milioni di persone. L’Inps – scrive il quotidiano – traccia una stima complessiva di tutte le prestazioni erogate in base ai provvedimenti del governo per fronteggiare l’emergenza scatenata dal coronavirus che contava alla data di mercoledì scorso ancora più di 134 mila persone (134.358) in attesa del primo assegno di cassa integrazione.