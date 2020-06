L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del dirigente della Blutec di Termini finito agli arresti. Quest’ultimo sarebbe in isolamento sanitario nel carcere di Torino per sospetto Coronavirus. Roberto Ginatta, 73 anni, accusato di averecercato difarsparire circa 16,5 milioni di fondi pubblici ricevuti per rilanciare l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo), non si è presentato davanti al gip Rosanna Croce per l’interrogatorio di garanzia, fissato per questa mattina e rinviato a data da destinarsi. Né ha potuto incontrare i suoi legali, che ora chiedono i domiciliari per il presidente della Blutec, accusato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.