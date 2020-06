«Ad oggi la carica virale di SarsCov-2 è molto bassa, tanto che i nuovi positivi potrebbero anche non essere contagiosi». È la tesi del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto diRicerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, riportata dall’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”.

SarsCov-2 è statomeno violento di quanto si pensava? «Non credo, perché dal computo sono sfuggiti e sfuggono ancora gli asintomatici. Detto ciò, sembra che l’epidemia abbia avuto tre espressioni diverse, coincidenti con le macro-aree del Paese, Nord, Centro e Sud. Nell’espressione del Mezzogiorno, l’impatto è stato molto meno drammatico e allo stato attuale si può dire che sia quasi pari a zero. Il motivo? In un quadro epidemiologico, oltre al virus, entrano in gioco tante variabili, dal fattore ambientale alla concentrazione demografica, dall’inquinamento ai geni delle persone suscettibili di cont agio».