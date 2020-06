L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di timore per una seconda ondata di Coronavirus in Germania, dove il focolaio esploso nel mattatoio del Nordreno-Vestfalia, Toennies, si è allargato rapidamente fino a far registrare 1.029 positivi. Il governatore Laschet, uno dei cristiano-democratici papabili perla successione ad Angela Merkel, è alle prese con un’emergenza che nessuno prova a ridimensionare. E infatti il ministro presidente ha espresso senza giri di parole la sua preoccupazione: «Per ora l’infezione è localizzata, ma se questo dovesse cambiare non è escluso un lockdown a tappeto in tutta la regione».