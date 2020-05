L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della ripartenza dei mercati rionali a Palermo. L’assessore Leopoldo Piampiano ha già predispostole linee guida ed è stata persino preparata l’ordinanza sindacale con le nuove regole da fare rispettare, manca soltanto la firma di Leoluca Orlando. Vediamo di andare con ordine. Salteranno i mercatini del Cep, Arenella, Giotto, Falsomiele. Quelli di Uditore e via Jung del venerdì di fatto scompaiono pure – prosegue il quotidiano – anche se gli ambulanti hanno lo stesso chiesto spazi dove potere vendere e non perdere l’occasione settimanale: così si spostano all’interno della Fiera. L’orario di fruizione sarà dalle 7 alle 14. Il perimetro dell’area mercatale dovrà essere delimitato con transenne, nastro bicolore«o altri strumenti idonei» e sarà consentito l’accesso contingentato di clienti che per entrare dovranno comunque essere muniti di guanti e mascherine – conclude il quotidiano -.