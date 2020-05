L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: «Sono preoccupato, sono preoccupato, sono preoccupato» – ha dichiarato il primo cittadino e presidente Anni Sicilia -. Sta passando l’idea del liberi tutti già da qualche giorno e per me tutto ciò è una incognita piena di rischi. Questa corsa dei presidenti di Regione che fanno gliaspiranti virologi la trovo pericolosissima. Fintanto che non si trova il vaccino l’epidemia può sempre tornare. Ricordo che ci sono Regioni ancora in piena crisi. Quindi va usata molta prudenza». Palazzo Chigi ha emanato il nuovo decreto da 55 miliardi. Ci sono misure ancheper i Comuni (4 miliardi), compensazioni per ciò chehanno perduto come mancati incassi. Vi soddisfa? «No. L’Anci ha fatto una valutazione di quante entrate in meno per effetto dei divieti imposti dal governo hanno subìto le città. Il conto ammonta a 3 miliardi e 700 milioni in due mesi, marzo e aprile fra Tosap, Tari, biglietti di autobus e altre tasse locali. Per i prossimi due mesi i danni emergenti saliranno a 5,2 miliardi, fino a raggiungere gli 8 miliardi complessivi a fine anno.Chiunque capisce bene che i 4 miliardi stanziati servono solamente a rifondere i Comuni di ciò che hanno già perduto. E siccome il virus non è stato sconfitto e la gestione della convivenza col nemico costa, è evidente che così non può andare».