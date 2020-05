L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del potenziamento dei trasporti nell’isola. Sembra certo che da lunedì 24 ci stanno più corse, con 247 treni su 441 attivi,. Dal 18 torneranno anche i treni sui binari di Siracusa e Ragusa, servite per ora dai servizi sostitutivi in autobus. Dal 25 maggio torneranno anche le corse da Modica a Caltanissetta. L’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone ha dichiarato: «Riaccendiamo così il motore della Sicilia, riavviando le corse dei treni sulle tratte più frequentate dai pendolari come Palermo-Catania, Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Agrigento-Palermo. Gradualmente si torna alla normalità»