L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna a parlare della cassa integrazione. Dopo il Decreto Rilancio, le nuove norme sono state illustrate dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, l’Inps anticiperà il 40% di quanto richiesto dalle aziende e non dovrà più attendere che le imprese comunichino quanti sono i lavoratori messi in cassa integrazione rispetto alla domanda, il mese successivo a quello di sospensione, col conguaglio vedrà se ha usato più o meno cig di quella prenotata. Perchè le nuove norme siano in vigore bisognerà attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. «L’Inps ammette che la procedura era farraginosa», spiega l’assessore regionale. Per l’esponente della giunta Musumeci, infatti, Tridico «ha accolto un invito che è venuto dalle Regioni, fui io a suggerire che forse c’era stato un errore di valutazione avendo caricato inopinatamente le regioni».