L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dei centri commerciali che si preparano a ripartire a Palermo. I tre grandi centri commerciali della città, «Conca d’oro», «Forum» e «La Torre», scaldano i motori per accogliere la clientela post-lockdown tra organizzazioni di percorsi obbligati con segnaletica nei corridoi, ingressi separati, dispenser per disinfettare la mani, protezioni individuali specifiche, termo scanner e sanificazioni. «La riapertura -spiega Antonio Biagianti, direttore del Conca d’oro – non potrà prescindere dalla messa in atto di misure preventive di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Per questo motivo ci stiamo attrezzando affinché gli ingressi contingentati diventino una norma, con la misurazione della temperatura corporea. Ma non solo. La viabilità verrà rivoluzionata prevedendo un flusso in entrata diverso da quello in uscita. La gestione degli spazi in galleria cambierà anche grazie ad unariorganizzazione degliarredi che verranno posizionati in modo da facilitare il distanziamento tra le persone. Ai normali interventi di pulizia, si affiancherà una programmazione calendarizzata per la sanificazione e l’igienizzazione costante degli spazi comuni».