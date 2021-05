L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato in uscita del Palermo.

L’ultima seduta è prevista per venerdì, ma c’è chi concluderà in anticipo gli allenamenti, come Doda che potrebbe fare l’esordio con l’under 21 dell’Albania.





Per Lucca e Rauti, alle prese col recupero dai rispettivi infortuni, il futuro appare sempre più lontano da Palermo: Rauti tornerà al Torino alla scadenza del prestito. Lucca è il primo nome in uscita, con l’interessamento sempre più concreto da parte del Genoa.