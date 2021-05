L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Delio Rossi a dieci anni di distanza dalla finale di Coppa Italia del 2011:

«Una delle pagine più belle e più brutte della mia esperienza a Palermo, anche perché sapevo che era l’ultima partita».





«Il mio rimpianto è vedere questa enorme macchia rosa all’Olimpico senza potercela giocare al meglio. Poi, sul campo, il palo di Pastore. Da queste situazioni capisci che magari non è la giornata giusta. Col senno di poi, cambierei tante cose, ma non solo in quella partita…».