L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’ex rosa Fabio Liverani a dieci anni di distanza dalla finale di Coppa Italia del 2011:

«E’ stata la chiusura di un triennio importante. Portare 40 mila persone all’Olimpico per la finale di Coppa Italia dava una sensazione di grandissimo amore ed entusiasmo, ma parecchi di noi sapevano già che quella partita sarebbe stata il culmine di un ciclo. C’era un po’ la percezione che ci fossero delle problematiche, purtroppo non ci siamo sbagliati. Sotto il profilo calcistico, la differenza tra noi e l’Inter del post-triplete era evidente».





«Dovevamo fare una partita perfetta e sperare che non fossero al massimo. Così non è stato. Il sogno, a prescindere del risultato, è stato stupendo. Vincere sarebbe stata un’altra cosa, ma vedere metà Olimpico rosanero non è qualcosa di facile da raggiungere».