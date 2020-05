L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del primo giorno dell’emergenza “Fase 2” a Palermo. Sugli autobus la situazione è stata positiva con le persone che hanno rispettato il protocollo, se non per qualche caso isolato prontamente richiamato. L’andamento di questa prima giornata, inoltre – prosegue il quotidiano – ha dimostrato l’utilità della presenza degli addetti dell’azienda del trasporto pubblico nelle fermate più frequentate, come la stazione centrale, via Libertà o via Notarbartolo. Erano loro a fare la conta dei passeggeri dentro i bus, a «dirigere il traffico» all’interno dei mezzi per indicare all’utenza dove potersi sedere e dove poter stare in piedi, nonostante a bordo degli autobus siano presenti marcatori di posizioni a terra e sui seggiolini. In particolare, è stata necessaria una supervisione più attenta nelle primissime ore della mattinata.