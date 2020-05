L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di Francesca Maria Castronovo, la donna accusata di aver commissionato a due sicari reclutati a Ballarò l’omicidio della zia, Angela Maria Corona, avvenuto a Bagheria il 14 aprile che non andrò in carcere per il momento. Già ricoverata da più di venti giorni all’ospedale Civico, oggi subirà anche un intervento, un trapianto di pelle per sanare le ustioni di secondo grado che ha riportato su buona parte del corpo in seguito ad un presunto tentativo di suicidio. Dunque, almeno per un altro paio di settimane, è difficile che possa entrare in una cella, come disposto dal gip di Termini Imerese, Angela Lo Piparo – scrive il quotidiano -.