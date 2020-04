L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli auguri di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, alla comunità islamica per l’inizio del Ramadan: «Questi giorni dedicati al digiuno, alla preghiera e all’elemosina, siano anche una ulteriore occasione per rafforzare legami di amicizia tra cristiani e musulmani – sottolinea l’arcivescovo – soprattutto in questo periodo di sofferenza, che esige da tutti noi gesti di autentica solidarietà, di umana fraternità e di maggiore attenzione ai poveri e agli emarginati». In questo messaggio, Lorefice aggiunge: «Nell’assicurare la mia personale vicinanza spirituale e quella della Chiesa cattolica palermitana, auspico un mese fruttuoso di Ramadan e un gioioso ‘Id al-Fitr (la festa dell’interruzione del digiuno, ndr) e che si possa realizzare tutto quello che il vostro cuore desidera per voi e per il bene di tutti gli uomini».