L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla decisione di prenotare online l’ingresso nelle ville e parchi di Palermo. Pochi per volta, con uno spazio definito, un virtuale tot a persona, sia per i bambini che per gli sportivi. E per chi non ha prenotato, si dovrà attendere che ci sia la disponibilità. È quello che ha deciso una mini task force «green» del Comune che si prepara a riaprire, dal 4 maggio, i giardini monumentali, le ville, ma anche gli spazi verdi di scuole e asili. L’idea è quella di fornire ad ogni circoscrizione, un luogo dove i bambini possano giocare, e i runner, correre. Cercando di usare il meno possibile l’auto. Insomma, si riapre sì, ma con le dovute precauzioni. Non sarà un «liberi tutti» e per primi, si pensa soprattutto ai bambini: che potranno ruzzolare nei parchi con un genitore (uno solo), mentre per gli sportivi sono vietate le attività di gruppo.