L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla Fase 2. Dal 4 maggio le persone saranno libere di girare all’interno della propria regione, senza più l’obbligo di compilare l’autocertificazione. Si dovranno rispettare le tre regole fondamentali: distanza di almeno un metro, mascherine nei luoghi chiusi e divieto di assembramento. Si potrà riprendere a viaggiare da una città all’altra. Per le passeggiate non sarà più obbligatorio restare nei pressi della propria abitazione. Si potrà uscire massimo in due adulti e con i figli. Nel Dpcm ci saranno forti raccomandazioni per tutelare le persone più a rischio, per età o patologie.