L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle indicazioni della Fase 2. Le mascherine dovranno essere garantite nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro. Nel caso in cui un lavoratore accusi sintomi da Covid-19 dovrà essere immediatamente posto in isolamento e dotato di mascherina chirurgica. I lavoratori con febbre oltre i 37.5 gradi avranno l’obbligo di restare a casa. Le imprese sono tenute alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali e degli strumenti come tastiere, schermi touch e mouse.