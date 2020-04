L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riabilitazione a domicilio per i disabili. «La teleriabilitazione è fondamentale in questo momento – confida Sabrina Richiusa, mamma di una bambina di 11 anni affetta da autismo -. Stiamo attenti, non potremo tornare subito nei centri riabilitativi, perché non abbiamo garanzie assolute che vengano rispettate le norme anti-contagio. Ma non per colpa delle strutture. Questi bimbi speciali non è detto che riusciranno a tollerare l’uso della mascherina per le attività in esterno e a capire fino in fondo che è fondamentale lavarsi in modo corretto e frequentemente mani. Sarà fondamentale prepararli e insegnare loro a proteggersi, ci vorranno tempo e strategie. Penso che, se si ammalassero, le conseguenze sarebbero disastrose. Non oso pensare mia figlia da sola in ospedale, circondata da infermieri e medici travestiti da marziani e con tanti tubi addosso».