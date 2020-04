L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui dati dell’emergenza Coronavirus in provincia di Palermo. Due positivi e due ricoverati in più (70), stabile la conta dei guariti (48) mentre, dopo la seconda vittima di Bagheria, cresce il numero dei morti, arrivato purtroppo a ventotto, anche se il bollettino della Regione è fermo ancora a quota ventisette. Complessivamente sono 360 le persone che hanno contratto il virus ma, nonostante la curva dell’epidemia si mantenga bassa, si è scatenato il timore infondato, manifestato da alcuni cittadini anche attraverso i social, di un micro-focolaio a Cefalù dopo la scoperta di altri due asintomatici che hanno fatto a salire a quattro in poche ore i positivi al Covid-19 nella cittadina normanna.