L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul chiarimento del giallo dei tamponi. La Regione Sicilia, per la prima volta dall’inizio dei controlli, distingue nel bollettino bilancio complessivo degli esami effettuati e quello dei casi testati. Così, da quando l’epidemia è arrivata anche nell’Isola, a fronte di 65.165 tamponi effettuatati fino a ieri risultano adesso 63.626 persone esaminate, con una eccedenza di 1539 test rispetto al totale dei cittadini«testati». Un surplus che era emerso giovedì scorso per quasi tutte le regioni d’Italia dal report quotidiano sul contagio pubblicato dalla Protezione civile nazionale in base ai dati forniti dal ministero della Salute.