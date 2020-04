L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Sempre meno ricoverati e guariti in Sicilia, ma risale la curva dell’epidemia. Degli attuali 2320 pazienti, 1827 sono in isolamento domiciliare e 493 in degenza, di cui 32 in terapia intensiva. Buona notizia a Pozzallo: i 59 sbarcati a Lampedusa sono risultati negativi ai tamponi.