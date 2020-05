L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione ZTL. In consiglio comunale e a causare l’ennesimo strappo nella maggioranza è stata propria la ZTL. Martedì è stata votata la mozione che proroga la sospensione della Ztl fino al 31luglio. Un voto – si legge – che fa infuriare Leoluca Orlando. Così, subito dopo la seduta del Consiglio, il sindaco ha convocato gli assessori per una riunione «politica» fissata per ieri sera – e cominciata in tarda serata- con al centro il tema ZTL.