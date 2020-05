L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della sospensione del campionato di serie D, con la decisione assunta ieri da Consiglio Federale. In virtù della prima posizione in classifica il Palermo approderà in serie C, ma è ancora troppo presto per celebrare la promozione – scrive il quotidiano -. A decretare ufficialmente che il Palermo il prossimo anno giocherà in serie C sarà il prossimo Consiglio Federale in programma a giugno. La dirigenza, ha preso atto della decisione di ieri del Consiglio, ma non ha diramato nessun comunicato. L’unico commento è arrivato da New York, da parte del vice presidente Tony Di Piazza: «Anche se non c’è un’ufficialità, la chiusura del campionato per noi ha il sapore di una promozione, è una vittoria che sentiamo di dedicare ai tifosi che l’hanno tanto attesa, un risultato meritato e conquistato sul campo». Intanto, fino a fine maggio il campo del Barbera resterà aperto per quegli atleti che vogliano svolgere sedute necessarie non perdere la condizione.