L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla anche dell’inevitabile cambio di ragione sociale del Palermo che passerà da SSD, società sportiva dilettantistica, a professionistica. Bisognerà dunque rifare i contratti dei giocatori da zero, e se prima una vecchia regola prevedeva che le neopromosse potessero avere una finestra di 10 giorni, dal 1 luglio al 10 luglio, durante la quale far firmare nuovi accordi ai tesserati, adesso serviranno nuove norme in virtù del fatto che la stagione non terminerà più il 30 giugno.