L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta anche le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti, che ieri sui social ha scritto: «Ogni persona che pratica sport e non, dovrebbe guardare The Last Dance. Avere quella mentalità, trovare le motivazioni in ogni singola giornata, avere la fame di conquistare quello che vorrai essere un giorno, provare a migliorarsi ogni singolo secondo sia come uomo che come sportivo e diventare l’idolo assoluto di miliardi di persone. Non è da tutti, è vero, sono cose che devi cercarti nel profondo. Ma se giorno dopo giorno cerchi di mettere qualcosa in più nella vita, vedrai che piano piano riuscirai ad essere quello che hai sempre voluto».