L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della riapertura dei locali di ristorazione e delle movida, ancora nel caos. In questi giorni, in città, a tenere banco è anche il tema del suolo pubblico. Da Roma – scrive il quotidiano – arriva la disposizione di ampliare gli spazi all’esterno dei locali contavolini e sedie, ma il meccanismo che concede di ampliare i propri spazi all’esterno a chi già ha autorizzazione a occupare il suolo pubblico non è automatico. Il definitivo via libera spetta al Comune.