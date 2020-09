L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Tari, che quest’anno non subirà aumenti. L’aumento è solo rinviato. Con l’emergenza Covid è stata data facoltà agli enti locali di poter mantenere le vecchie tariffe e spalmare nei tre anni successivi eventuali aumenti. «Auspichiamo ora – afferma il sindaco Leoluca Orlando – che con lo stesso spirito con cui la maggioranza di Sala delle Lapidi ha condiviso la proposta della giunta, si arrivi presto alla approvazione dell’ulteriore proposta che riguarda la Tari, quella cioè che prevede una riduzione fino al 70% per le aziende colpite maggiormente dalla crisi economica legata alla pandemia. Sarà un ulteriore segno di attenzione per le imprese e un ulteriore segno di sensibilità da parte del Consiglio».