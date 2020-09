L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

«Genoa? Dopo poche ore dall’esito di test negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività. È stata la Waterloo dei tamponi, ma chissà quante altre volte è accaduto, magari a persone che rientravano dall’estero, libere di circolare dopo un primo controllo ma portatori sani del virus il giorno dopo. Andremo avanti così, con la curva in altalena e il 2 o 3% di positivi sul totale dei tamponi effettuati. Il lockdown come lo abbiamo conosciuto a marzo non tornerà più».